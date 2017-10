Exposição de camisas contam a história do futebol goiano

As camisas históricas do futebol goiano estarão disponíveis aos torcedores, em exposição no Passeio das Águas Shopping, até o próximo domingo (22). A mostra conta com 40 peças dos 20 clubes que disputam as 1º e 2º divisões do Campeonato Goiano.

Entre as diversas relíquias, uma das principais atrações é a histórica camisa da Seleção Goiana, formada por grandes jogadores do futebol do Estado, dentre eles Lincoln, o “Leão da Serra”, Macalé, Matinha Paghetti, Fernandinho e Tuíra, usada na partida inaugural do estádio Serra Dourada, em 1975. Na ocasião, os goianos ganharam de 2 a 1 da seleção portuguesa para 76.718 pagantes.

Vila Nova e Goiás também marcam presença com grandes mantos. O colorado será representado pelas camisas dos títulos da 3ª divisão de 1996 e 2015. Já os esmeraldinos poderão apreciar a camisa utilizada pelo Verdão na Libertadores da América de 2006.

Peças dos times Atlético Goianiense, Aparecidense, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Iporá, Crac, Goianésia, Grêmio Anápolis, Anapolina, Goiânia, Trindade, Santa Helena, Aseev, América Morrinhos, Monte Cristo, Aparecida MBS e Novo Horizonte, também fazem parte da exposição.

A ação é gratuita e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h.

Serviço

Exposição de Camisas do Futebol Goiano

Até 22 de outubro

De segunda a sábado – das 10h às 22h

Domingo – das 14h às 20h

Gratuito

Área central – junto às escadas rolantes – do Passeio das Águas Shopping