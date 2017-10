Encontrado corpo de adolescente que se afogou em rio durante festa de família em Luziânia

O Corpo do adolescente de 15 anos, que se afogou no Rio São Bartolomeu, em Luziânia, na região leste do Estado, foi encontrado a cerca de 150 metros do local onde o garoto foi visto pela última vez. Além disso, a vítima estava a seis metros de profundidade.

O adolescente e sua namorada, Luiza Nogueira de Souza, de 13 anos, se afogaram na tarde do último domingo (15), quando se reuniram para uma confraternização em família. Uma terceira jovem, irmã de Luiza, conseguiu sobreviver após um tio ver tudo e pedir socorro.

O major Juliano Borges, do Corpo de Bombeiros, contou que o corpo de Luiza foi encontrado uma hora após seu desaparecimento, a nove metros de profundidade.