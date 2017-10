Chiquinha aparece em cenas da segunda temporada de ‘Stranger Things’; assista

Depois de usar figuras conhecidas do público brasileiro para divulgar suas séries, como Inês Brasil e Xuxa, a Netflix agora aproveitou o sucesso da série Chaves e colocou a eterna Chiquinha dentro de Stranger Things!

No vídeo, a personagem mexicana, vivida pela própria Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha original – e que conta com a dublagem brasileira original de Cecília Lemes – é inserida no contexto da trama como a personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, e chega a interagir com outros personagens da trama em uma cena marcante da série.