Calorão em Goiânia bate novo recorde no ano e temperatura é a 2ª maior da história

Pela quinta vez, desde o começo de outubro deste ano, o recorde de temperatura mais alta foi batido em Goiânia. Dessa vez no último domingo (15), quando os termômetros marcaram 39,6° C. Esse foi o dia mais quente de 2017.

A marca só perde nos registros históricos para o dia 19 de outubro de 2015, quando foi computado 39,9°C, o recorde na cidade. A onda de calor deve permanecer nos próximos dias, segundo as informações são do site Clima Tempo.

Ainda como explica a publicação, um sistema de alta pressão atmosférica em níveis médios da atmosfera ganha força novamente nos próximos dias sobre a região de Goiás. Isso vai reduzir ainda mais a disponibilidade de umidade e a chance de chuva esta semana. Assim, o tempo seco e quente vai predominar no restante da semana.

E essa segunda-feira (16) também já maltratou. A madrugada também foi a mais quente do ano até agora, com recorde de maior temperatura mínima chegando a 24,3°C na capital. No início da tarde de hoje, o termômetro do aeroporto de Goiânia registrou 36°C e 16% de umidade relativa do ar.

Há, porém, expectativa de alguma chuva para até o fim da tarde e na noite de hoje na região de Goiânia, mas se ela ocorrer será em poucas áreas e não vai se prolongar por muitas horas, de acordo com o Clima Tempo.

Cuidados

O tempo seco e quente vai predominar no restante da semana. Com a calor e a baixa temperatura, a saúde pode ser diretamente afetada. Com alguns cuidados é possível amenizar os efeitos colaterais do calor, como conta o otorrinolaringologista Jairo de Bairros. “Um dos sintomas mais comuns do calor é sentir a boca e o nariz seco. A hidratação é fundamental. O consumo de água é imprescindível”, explica o especialista do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia (IBORL).

Sobre a quantidade de água necessária para cada organismo, uma das dicas do médico é observar diariamente a urina. “Precisar uma quantidade exata é muito relativo, fala-se em no mínimo 2 litros por dia. Observe a urina todos os dias. Se estiver com cor forte é preciso consumir mais líquido, se estiver clara, a quantidade é ideal”, exemplifica.

Além do consumo de líquido, Barros elencou algumas medidas comportamentais diárias que também podem melhorar a qualidade da saúde durante os dias de altas temperaturas.

– O umidificador de ar, quando bem utilizado, ajuda muito a manter o equilíbrio do ar;

– Lave o nariz algumas vezes durante o dia com soro;

– Hidrate as vias nasais com pomadas (como Bepantol, óleo Jonhson’s) e até azeita de oliva – uma alternativa mais natural que pode inclusive ser usada com os bebês;

– Lave as mãos utilizando água e sabão várias vezes ao dia a fim de evitar contaminações;

– Apesar do calor, evite longas exposições ao ar condicionado, pois o aparelho retira a umidade do ar;

– Evite consumir alimentos pesados e de difícil digestão, priorizando comidas leves e saudáveis, além de frutas ricas em água (melancia, morango, melão);

– Evite exposição ao sol, principalmente entre as 10h e 16 horas;

– Estender uma toalha úmida no quarto, ou no ambiente em que você permanecerá, tem o mesmo efeito do umidificador de ar.