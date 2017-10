Baixa vazão do Rio Meia Ponte e Ribeirão Lages afeta abastecimento de Goiânia e região

A Saneago informou, na tarde desta segunda-feira (16), que o Rio Meia Ponte voltou a apresentar redução na vazão, o que prejudica a captação de água bruta para tratamento e distribuição para a população das regiões Norte e Sudoeste de Goiânia, incluindo alguns bairros de Trindade e Aparecida próximos à capital. Em Aparecida de Goiânia, a região afetada é a Norte.

Outra redução de manancial que compromete o abastecimento no município é a do Ribeirão Lajes que tem comprometido também as regiões Central e Leste da BR-153.

Em nota, a estatal relatou que “tem trabalhado em parceria com a Secima e Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) para intensificar as ações de fiscalização no uso da água na bacia do Rio Meia Ponte acima do ponto de captação para abastecimento público”.

A companhia reforçou, ainda, que para “evitar a descontinuidade do abastecimento é fundamental que cada um de nós faça uso racional da água tratada. Dessa forma será possível retomar a estabilidade do sistema e garantir o abastecimento das regiões afetadas”.