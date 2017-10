Quase 3 mil autuações já foram emitidas pela PRF no começo do feriadão em Goiás

O balanço parcial da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que 2.818 autuações já foram emitidas desde a última quarta-feira (11) nas rodovias federais que cortam Goiás durante o feriado de 12 de outubro. Os dados foram divulgados neste sábado (14). A operação se estende até o domingo (15).

Além disso, a PRF já registrou 31 acidentes que deixaram 40 feridos e dois mortos durante o feriado. A infração mais cometida pelos condutores foi ultrapassagem irregular (140). Na sequência estão a não utilização do cinto de segurança (108), uso de celular ao dirigir (44) e a ausência da cadeirinha no transporte de crianças (20).

O bafômetro foi utilizado 917 vezes e, em 19 exames, houve autuação de motoristas por dirigirem sob o efeito de álcool. Já as imagens de radar chegaram ao número de 1.026 e ajudaram a registrar infrações que podem gerar multas no valor de até R$3 mil e a suspensão do direito de dirigir em alguns casos.

Por outro lado, 226 veículos foram apreendidos e 19 pessoas foram detidas por outras infrações, como: uso de habilitação falsa, posse de drogas e brigas entre motoristas.

Ainda segundo a PRF, houve um reforço nas rodovias federais para dar suporte ao fluxo de veículos que aumenta por causa do feriado prolongado. Radares, etilômetros e rondas ostensivas auxiliam os agentes na prevenção de acidentes contribuem para inibir as infrações mais letais no trânsito.