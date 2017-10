Projeto Qualificação nos Bairros entrega 2º laboratório para população em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, inaugura, na próxima terça-feira, 17, às 18 horas, o segundo laboratório de curso de qualificação profissional. O laboratório e a capacitação da mão-de-obra dos aparecidenses faz parte do Projeto Qualificação nos Bairros e está instalado no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Cidade Vera Cruz II. A cerimônia de entrega contará com a presença do prefeito Gustavo Mendanha.

O Projeto Qualificação nos Bairros trata-se de uma parceria com associações de moradores, creches, igrejas e outras instituições assistenciais, que entram com as instalações e a prefeitura, através da Secretaria do Trabalho, entra com os computadores e instrutores para ministrar cursos profissionalizantes. A previsão é que 10 laboratórios sejam abertos nos próximos dias em principais pontos da cidade.

Segundo o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Adriano Montovani, o objetivo é levar cursos de qualificação para mais perto da população de forma gratuita. “Já temos dois laboratórios prontos e estamos trabalhando para colocar em funcionamento outros na cidade. Isso vai facilitar muito para os interessados na qualificação, pois não vão precisar de locomoção”, explicou.

Serão oferecidos os cursos de Noções Básicas de Meio Ambiente, Logística, Segurança no trabalho, Informática Básica e Tecnologia da Informação. As aulas terão duração de 60 dias e serão divididas nos turnos matutino e vespertino. O aluno matriculado, se preferir, poderá realizar todos os cursos ao mesmo tempo. As primeiras turmas já estão formadas, entretanto, a cada dois meses serão abertas 40 vagas. A população pode contar também com o laboratório instalado na Creche Dona Judith, no Setor Nova Cidade, inaugurado no dia 21 agosto.