PRF flagra motociclista a 176 km/h na BR-060 durante o feriadão

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou um motociclista trafegando a 176 km/h na BR-060, entre Anápolis e Brasília. No local, o limite é de 110 km/h e a pista está duplicada e em bom estado.

Segundo a PRF, a principal infração neste período foi por excesso de velocidade, quando foram aplicados uma média de 56 multas por hora. “São essas infrações que matam. A velocidade abusiva, excessiva, realmente tem comprometido muito a segurança de todos”, afirmou o inspetor Newton Moraes.

A polícia ainda multou motoristas embriagados. Um deles foi detido após fugir de uma blitz no perímetro urbano de Rio Verde e ser abordado no posto da PRF. Dentro do carro dele, a polícia encontrou garrafas de uísque e vodka.

Já sobre as ultrapassagens proibidas, a PRF informou sobre um caso, onde dois caminhoneiros travam uma disputa por espaço durante ultrapassagem na BR-153, em Uruaçu, e um dos veículos chega a sair da via.