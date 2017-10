PM encerra festa automotiva regada a drogas em Goiânia

Uma festa de som automotivo regada a drogas e com dezenas de adolescentes foi barrada por agentes da Polícia Militar (PM). O caso foi neste domingo (15) em uma chácara no Condomínio das Esmeraldas, Região Sudoeste da capital. A ação contou com a participação de equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), 28°Companhia da Polícia Militar e o serviço de inteligência da PM.

Segundo o capitão da PM Sebastião Louza, as equipes chegaram até a chácara por meio de um denúncia anônima. No local, os agentes encontraram cerca de 80 menores de idade, entre 14 e 16 anos, que tinham, no evento, livre acesso a comprimidos de êxtase e bebidas alcoólicas.

“O organizador da festa não investia em divulgação externa, somente em redes sociais. Os ingressos eram vendidos à R$ 20 e no local encontramos comprimidos de êxtase jogados no chão”, destaca o capitão.

Durante as abordagens, os policias prenderam Werisley Santos de Matos, de 20 anos, que seria o portador dos entorpecentes. Ele também é suspeito de estar com um carro com as placas adulteradas no local.

Os agentes também apreenderam o organizador do evento, Carlos Augusto Gomes de Oliveira, de 29 anos. Ambos foram levados para a Central de Flagrantes. Os menores foram liberados após serem revistados.