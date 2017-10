Mutirão da Prefeitura de Goiânia chega a 150 bairros atendidos

Com aproximadamente 120 tipos de atendimentos e 150 bairros alcançados desde o início do ano, foi realizada neste final de semana a 9ª edição do Mutirão da Prefeitura de Goiânia, desta vez, no Jardim Curitiba III, região Noroeste da capital. “Já alcançamos mais de 150 bairros, com esta nona edição do Mutirão. Vamos reformando os órgãos públicos, escolas, praças, trocando lâmpadas e esses serviços mais simples. Isso é o que justifica o mutirão, levar a prefeitura para perto do povo”, afirmou o prefeito Iris Rezende (PMDB).

Com a presença da titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fátima Mrué, que nas últimas semanas tem sido alvo de intensas críticas de vereadores na Câmara Municipal de Goiânia, grande parte das ações no evento foram direcionadas para a área, incluindo visitas do prefeito à Maternidade Nascer Cidadão e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Noroeste.

Durante o Mutirão, Iris foi questionado por moradores sobre o término das construções do Centro de Saúde da Família, (CSF) do Bairro São Carlos, e da Unidade Básica de Saúde do Bairro da Vitória, esta última paralisada há três anos. “Dinheiro público não pode ficar jogado. Vamos retomar todas as obras paralisadas na gestão passada”, afirmou o prefeito, colocando que já determinou à SMS e à Secretaria de Infraestrutura que viabilizem a retomada das obras.

Atendimentos

Além de melhorias em infraestrutura na região dos 16 bairros beneficiados nesta etapa, foram oferecidos atendimentos em diversas áreas da saúde, emissão de documentos, auxílios jurídicos, além de atividades recreativas, educacionais e de lazer. A Orquestra Sinfônica de Goiânia fez uma apresentação especial em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado na quinta-feira ( 12).

O Mutirão também contou com atividades esportivas, oficinas de pintura facial, jogos educacionais, oficina de balangandã, dobradura, pintura livre, oficina do projeto Horta Escolar, oficina de robótica, golzinho, jogos de salão e brincadeiras tradicionais com a equipe de educadores.