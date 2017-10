Homenagem à Hebe, eterna rainha da TV brasileira

Durante anos, uma mulher de cabelos loiros e riso escancarado era semanalmente aguardada por famílias brasileiras de todas classes sociais, que se acomodavam diante da TV para assistir ao seu programa. Hebe Camargo (1929-2012) comovia e divertia com sua espontaneidade diante de seus convidados. “Ninguém tinha prestígio suficiente nesse País se não se sentasse em seu sofá para ser entrevistado”, afirma o jornalista Artur Xexéo, em Hebe: A Biografia (BestSeller), obra lançada no início do ano e ponto de partida de um plano intitulado Plataforma Hebe Forever, que vai contemplar outros projetos culturais.

A mais nova etapa era certamente a mais aguardada: Hebe, O Musical, que estreou na semana passada, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, um delirante espetáculo escrito pelo mesmo Xexéo e dirigido por Miguel Falabella que traça o perfil da mulher que teve uma infância humilde em Taubaté, no interior de São Paulo, até conquistar o posto de rainha da televisão brasileira. “Hebe trazia um programa visualmente exacerbado para que o público se deliciasse”, observa Falabella.

É justamente essa sensação de estar sentado no sofá da sala que será oferecido ao público – o espetáculo (que tem 21 atores e 9 músicos) começa como se a plateia estivesse assistindo a um programa em preto e branco. Em cena, a garota-propaganda (Giovana Zotti) se atrapalha com os comerciais ao vivo e Leonor (Brenda Nadler), uma fã de Hebe Camargo, responde sobre a vida de seu ídolo ao peculiar apresentador de um programa de perguntas e respostas, Belo Garrido (Daniel Caldini). É graças ao conhecimento dessa fã que os espectadores vão viajar pela vida e carreira de Hebe, interpretada por Carol Costa, na juventude, e Débora Reis, na vida adulta.

“Desenvolvi, junto com o Gringo (Cardia, da direção de arte), um visual em preto e branco, o que nos permite evitar o realismo insosso”, conta o encenador. Para isso, destaca-se o trabalho do visagista Anderson Bueno, que botou uma camada de maquiagem branca no rosto dos atores, secando o colorido também ausente nos figurinos e cenário.

Segunda fase

“Era uma mulher que tinha a alegria como principal característica”, atesta Débora Reis, que imprime incrível semelhança ao viver Hebe na segunda fase de sua vida. Ela já chamara atenção ao interpretar a rainha da televisão no musical Rita Lee Mora ao Lado, em 2014. “Fiz algo mais próximo da Dercy Gonçalves, mas fez tanto sucesso que, de uma fala, passei a ter uma cena”, orgulha-se ela, que reforça o sotaque paulistano, puxando os erres, e abre o sorriso com a mesma extensão da apresentadora. “Nasci na Mooca, portanto, não é nada difícil.” A atriz também capricha no tradicional “selinho”, que Hebe distribuía a seus convidados.