Homem é preso com vários produtos eletrônicos roubados, em Senador Canedo

Um homem foi preso na noite deste sábado (14) em Senador Canedo com um veículo roubado lotado de produtos eletrônicos roubados. Josiane Rodrigues da Silva já possui diversas passagens pela polícia e estava com o seu enteado de 17 anos. A dupla é suspeita de realizarem diversos crimes na região.

Segundo informações da Polícia Militar, o Fiat Uno foi visto em uma rua do Jardim Nova Goiânia com atitude suspeita e foi dada a ordem de parada. Josiane não obedeceu e fugiu do local. Após policiais realizarem um cerco em uma rua do setor, os dois abandonaram o veículo e pularam murros das residências da região.

Ainda segundo a corporação, os dois foram encontrados escondidos em duas casas distintas. No veículo, os agentes apreenderam quatro aparelhos celulares, uma TV de 50 polegadas e R$ 600 em dinheiro. A placa do veículo também estava adulterada.

A dupla e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Senador Canedo. Josiane foi detido em flagrante. O menor foi ouvido e liberado.