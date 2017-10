Bombeiros continuam busca por corpo de adolescente que se afogou com a namorada em rio de Luziânia

O Corpo de Bombeiros continua procurando nesta segunda-feira (16), o corpo de um adolescente de 15 anos, que se afogou no Rio São Bartolomeu, em Luziânia. A namorada do jovem, Luiza Nogueira de Souza, de 13 anos, também morreu afogada na tarde de domingo (15), quando nadava com o namorado e com a irmã, que conseguiu sobreviver.

“Quando a gente estava lá, sempre eu falava ‘vocês não vem para esta outra parte não, que aqui é perigoso.’ Mesmo assim, a gente falando, não teve jeito”, afirmou o tio das meninas, Adão Pereira. Todos estavam no local em uma confraternização de família.

De acordo com o major Juliano Borges, do Corpo de Bombeiros, o corpo da adolescente foi localizado uma hora após o desaparecimento. “Ela estava a nove metros de profundidade, e o rapaz se afogou em um local distinto, um pouco mais acima, rio acima. Nós estamos fazendo as buscas, mas tem bastante correnteza, pedra, galhada e profundidade”, explicou.