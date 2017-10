Atlético é superado pelo Palmeiras e segue na lanterna

A tentativa de o Atlético começar a escrever uma nova história em casa, no returno, neste domingo (15), diante do Palmeiras, falhou. Ao receber o atual campeão brasileiro, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro, o rubro-negro pretendia iniciar uma boa sequência em seu próprio território e ganhar fôlego na luta pelo rebaixamento. No entanto, foi derrotado por 3 a 1.

Em uma tarde de pouca inspiração de seus principais jogadores, como Walter, Luiz Fernando e Jorginho; o Dragão foi envolvido pelo adversário. A derrota, no entanto, não ocorreu sem polêmica. O Palmeiras abriu o placar com um gol de Willian, aos 20 minutos do primeiro tempo, marcado após falta cometida por Dudu sobre Jonathan. A arbitragem ignorou o lance e o gol alviverde foi considerado legal.

O Atlético reclamou muito e sentiu o baque após o lance. Sem conseguir reagir, sofreu ainda o segundo gol, aos 43 minutos do primeiro tempo, em linda jogada de Keno, o garçom da tarde, que serviu Moisés. Após o intervalo, Dudu ampliou, aos 14 minutos da etapa final, novamente após assistência de Keno.

Aos 31 minutos, veio a chance de o Dragão diminuir. Após receber passe de Andrigo, na ponta esquerda, Jorginho foi derrubado por Mayke dentro da área e coube a Walter fazer a cobrança. O atacante cobrou com cavadinha, no meio do gol, e estufou as redes do goleiro Fernando Prass, que caiu para a direita e não teve chances de defesa.

Na reta final da partida, o time goiano ainda perdeu William Alves, que cometeu falta sobre Thiago Santos e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro.

Com a derrota, o Atlético se manteve na última colocação, com 26 pontos. Agora, o Dragão está a 6 da Ponte Preta, primeiro time da zona de rebaixamento, com 32. Com 47 pontos, o Palmeiras é o 4º colocado.

Na próxima rodada, o rubro-negro voltará a jogar em Goiânia, dessa vez, no Estádio Serra Dourada. O time receberá o Vasco, na quarta-feira (18), às 19h30.

Atlético 1×3 Palmeiras

Atlético: Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Ronaldo (André Castro), Paulinho, e Jorginho (Eduardo Bauermann); Luiz Fernando (Niltinho), Andrigo e Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Tchê Tchê, Bruno Henrique e Moisés (Thiago Santos); Dudu, Willian (Borja) e Keno (Erik). Técnico: Alberto Valentim.

Local: Estádio Olímpico. Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR/Fifa). Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Gols: Willian, aos 20′, e Moisés, aos 43′ do primeiro tempo, Dudu, aos 14′, e Walter, aos 31′ do segundo tempo. Cartão vermelho: William Alves.