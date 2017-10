Após paralisação e aviso de greve, atendimento na Santa Casa de Goiânia volta ao normal

Quem estava na fila da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia no início da manhã desta segunda-feira (16), foi pego de surpresa com um aviso de greve na porta da unidade de saúde.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (STS), 1.050 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos estariam sem receber desde setembro. Eles teriam tentado uma negociação na semana passada, mas não tiveram retorno.

Os pacientes ficaram revoltados com a situação e uma senhora chegou a desmaiar, mas foi socorrida por enfermeiros e levada para dentro da unidade. Por volta de 7h30, o atendimento já havia sido normalizado. O STS disse que 30% dos servidores estão trabalhando normalmente, e nenhum atendimento interno está prejudicado.

Em nota, divulgada no domingo (15), a Santa Casa informou que não estava prevista nenhuma greve e que o pagamento deve ser feito ainda hoje. Leia abaixo.

A Superintendência-Geral da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia informa que o pagamento dos funcionários da unidade de saúde, referente a setembro, será realizado nesta segunda-feira, 16. O repasse dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) foi efetuado na última sexta-feira, 13. O pagamento é resultados das novas pactuações em andamento promovidas pela superintendência e demonstra o compromisso com um novo modelo de gestão voltado para o atendimento das demandas da população, com respeito aos funcionários e ao bom funcionamento do hospital.