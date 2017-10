Por enquanto, clássico Vila Nova e Goiás segue com torcida única

Envolto em polêmicas e disputas judiciais, o clássico de sábado, entre Vila Nova e Goiás, terá torcida única no Estádio Serra Dourada, às 16h30. Na início da noite desta terça-feira (10), o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga indeferiu o mandado de segurança impetrado pelo Goiás, que solicita a realização do jogo aberto às duas torcidas.

O alviverde se mostrou contrário à determinação de que só a torcida do clube mandante no clássico – no caso, a do Vila Nova – possa assistir à partida. Além do mandado de segurança – negado -, o Goiás também impetrou pedido de liminar, o qual espera que seja apreciado e acatado pela justiça.

Outra decisão também foi desfavorável ao Goiás. Nela, o juiz Roberto Horácio Rezende deferiu a antecipação de tutela recursal solicitada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO). Com base nos fatos ocorridos no último clássico entre os dois clubes – Goiás 0 x 2 Vila Nova -, em que as duas torcidas se enfrentaram na geral do Estádio Serra Dourada, o MP/GO também argumentou que não há a devida segurança para a realização do clássico com as duas torcidas.

Outro argumento usado é que a adoção de torcida única é uma medida que será usada nos clássicos de 2018. Antes, o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Élcio Vicente da Silva, havia determinado que o jogo acontecesse com limite de 16 mil torcedores no estádio – 8 mil pessoas de cada lado.