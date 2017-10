Mãe morre e filha fica ferida em acidente entre moto e caminhonete na Avenida Rio Verde

Uma mulher de 35 anos morreu e a filha dela, uma adolescente de 17 anos, ficou ferida na madrugada desta quarta-feira (11), em um acidente de trânsito na Avenida Rio Verde, na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Mãe e filha voltavam do trabalho em uma moto quando foram atingidas por uma caminhonete, que só parou quando bateu em um poste. Testemunhas disseram que as duas estavam esperando o semáforo abrir quando foram atingidas pela caminhonete. Elas foram arremessadas à 80 metros do local da batida.

As duas foram socorridas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde a mãe não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que o motorista da caminhonete foi preso por embriaguez ao volante. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas um exame no IML comprovou que ele estava bêbado. Dentro do carro dele foi encontrada uma lata de cerveja.