Assessor de vereador de Caldas Novas é preso por tráfico de drogas

O assessor parlamentar Miguel Martins Costa Neto foi preso em flagrante na noite de terça-feira (10), por tráfico de drogas, em Caldas Novas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Miguel já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, e a polícia recebeu a informação que ele continuava traficando, mesmo trabalhando como assessor parlamentar. Então a equipe do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc de Itumbiara) começou a monitorar a residência de Miguel.

A PC deflagrou uma operação policial por volta das 18h de ontem e flagraram quando o assessor parlamentar vendeu uma porção de maconha a um usuário de drogas em sua casa. Segundo a corporação, o usuário foi abordado e os agentes do Genarc entraram no imóvel e prenderam Miguel em flagrante com uma quantidade de maconha.

O assessor parlamentar está no presídio local e se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Com relação ao usuário de drogas, foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e encaminhado ao poder judiciário.

Assessor Parlamentar

A reportagem entrou em contato com o gabinete do vereador Rodrigo Lima (PR), com quem Miguel trabalhava, e fomos informados que ele já foi demitido após a notícia da prisão. “Ao tomar conhecimento do fato, a demissão foi de imediato”, afirmou o parlamentar, que contou que ficou surpreso com o fato.

“Eu já sabia que ele tinha sido preso uma outra vez, mas ele trabalhou comigo no período eleitoral de 2016 e por ser muito aplicado, trabalhador e responsável, ganhou a oportunidade de fazer parte da minha equipe”, esclareceu o vereador.

“Entendo que todos tem direito a uma segunda chance, mas lamento o que aconteceu. Não temos como saber o que um funcionário faz após a jornada de trabalho”, finalizou Rodrigo Lima.