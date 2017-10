Unidades Básicas de Saúde de Aparecida mobilizam comunidade durante Outubro Rosa

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Aparecida mobilizam a comunidade com a Campanha Outubro Rosa. Durante o mês de outubro, as UBSs organizam para os moradores palestras, orientações sobre câncer de mama, auto exame e ações de prevenção. O objetivo é conscientizar a população. Cada UBS está organizando suas atividades ao longo do mês. Os moradores podem procurar as unidades de saúde mais próxima e se informar sobre a iniciativa.

No dia 11 de outubro, o Espaço Múltiplo Rosa será dedicado à saúde da mulher, das 10h às 17h30. A sala que foi montada no Aparecida Shopping oferecerá na próxima quarta-feira palestras, orientações, prevenção e promoção a saúde. No dia 17 de outubro a UBS Anhambi e UBS Veiga Jardim, a partir das 10 horas, também mobilizam a comunidade da região com ações de conscientização. Nos dias 24, 25 e 31 de outubro será a vez das UBS dos setores Santa Luzia, Jardim Olímpico, e Buriti Sereno, respectivamente.

As Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Os profissionais do Mais Médicos atuam nas UBSs e compõem as equipes de saúde da família com enfermeiros, dentistas e agentes de saúde. Eles são, em sua maioria, especialistas em medicina de família e comunidade.

Nas UBSs, a população tem acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Além de curativos, inalações, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, medicação básica e encaminhamento para atendimentos especializado.