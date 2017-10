Mulher é encontrada decapitada dentro de casa em Santo Antônio do Descoberto

Uma mulher de 43 anos foi morta na madrugada de sexta-feira (6), dentro da casa onde morava, em Santo Antônio do Descoberto. De acordo com a Polícia Civil (PC), a família da vítima encontrou no domingo (8), a cabeça da mulher dentro de um balde ao lado do corpo.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima e o suspeito chegam juntos na casa. Eles param na porta, ela o empurra, ele se aproxima, ela abre o portão e eles entram na residência. Horas mais tarde, o homem sai da casa segurando um facão e uma camiseta. Depois, ele joga o facão fora.

A delegada Karla Duarte afirmou que o suspeito ainda não foi identificado e não descarta nenhuma possibilidade. “A família nos informou que ela era usuária de drogas e, por isso, pensamos que o crime possa ter ligação com alguma dívida de tráfico. Porém, também apuramos se o homicídio pode ter relação com violência doméstica ou passional”, informou.