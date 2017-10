Justiça nega pedido e homens que tatuaram frase em testa de adolescente continuam presos

A Justiça de São Paulo rejeitou nesta segunda-feira (9) o pedido de revogação da prisão do tatuador Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos e de Maycon Wesley Carvalho dos Reis, seu vizinho, de 27. Os dois são acusados no caso da tatuagem da frase “Eu sou ladrão e vacilão” na testa de um adolescente de 17 anos no último mês de junho.

O caso aconteceu na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e ganhou repercussão nacional. De acordo com a denúncia, a tatuagem foi feita após o jovem ter tentado roubar uma bicicleta. Maycon e Ronildo confessaram a realização da tatuagem e responderão por ameaça, lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), não ocorreu crime de tortura, pois não ficou confirmada a existência de sofrimento durante a ação.

Segundo o Jornal do Commercio, o menor, os acusados e algumas testemunhas foram ouvidas pela Justiça no início de setembro. O jovem está internado em uma clínica para o tratamento gratuito contra drogas e álcool em Mairiporã, no interior de São Paulo. O espaço oferece atendimento psiquiátrico e psicológico, de convivência social e atividades esportivas e lúdicas. O processo de remoção da tatuagem ainda está sendo realizado. De acordo com a mãe do jovem, três sessões já foram feitas para apagar a frase.