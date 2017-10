Homem mata companheira em motel de Anápolis e depois tira a própria vida

Dois corpos foram encontrados dentro de um motel, na tarde desta segunda-feira (9), no Jardim do Arco Verde, em Anápolis.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) informou que se trata de um assassinato seguido de suicídio. Maira Gomes Vila Nova, de 52 anos, e Márcio Rodrigues Borges, de 46, deram entrada no motel Santorini 3 na manhã deste domingo (8). No entanto, funcionários do estabelecimento estranharam os dois não saírem do local após 24h e chamaram a polícia.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os dois deitados na cama, com roupas e sapatos. Análises preliminares apontam que o crime teria ocorrido assim que eles entraram no quarto.

Um revólver de calibre .32 foi encontrado embaixo do corpo de Márcio. Ele teria atirado em Maira e, em seguida, tirado a própria vida.

Os corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e a polícia já começou a ouvir o depoimento de alguns familiares para saber o que teria motivado o crime.