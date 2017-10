Corpo de Bombeiros Militar de Goiás contará com nova e moderna estrutura em Goiânia

Um novíssimo prédio com três pavimentos no Jardim América, em Goiânia, irá abrigar o quartel da Ajudância-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás a partir do final de novembro. A construção, iniciada em 1º de julho de 2016, está prevista para ser inaugurada em novembro, em data ainda a ser confirmada e acolherá ainda todas as seções do Estado Maior Geral, o Comando de Gestão e Finanças (CGF) e uma unidade operacional. A obra teve custo total de R$ 7 milhões.

“Mais uma vez o Governo de Goiás demonstra sua visão arrojada e moderna de administração ao investir em melhorias que estão resultando no reaparelhamento e modernização do Corpo de Bombeiros”, definiu o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Júnior, ao ressaltar a importância da nova unidade da corporação.

Além da sede administrativa do Comando, o novo quartel contará com um veículo auto-bomba de combate a incêndio, uma unidade de resgate e auto-escada (conhecida popularmente por escada magirus) ideal para resgate em altitude, além de salas de aula e de administração. “Essa estrutura aumentará a capilaridade no atendimento àquela região, junto com os novos equipamentos que possibilitarão mais eficiência e tempo-resposta de resgate”, explica o Comandante-Geral.

Ele ressalta ainda que todos esses investimentos do Governo de Goiás contribuem com a realização do trabalho dos profissionais que se empenham ao máximo na prestação de serviços de qualidade à população. “Nosso objetivo é evitar, prevenir e mitigar os riscos. E, para desempenharmos bem nossas funções, é essencial que tenhamos investimentos”, diz.