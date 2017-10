Comitiva visita obras do novo presídio em Senador Canedo

A vistoria nas obras do novo Complexo Prisional, nesta terça-feira, 3 de outubro, teve a presença do prefeito Divino Lemes, da promotora Marta Moriya Loyola, juiz da Comarca de Senador Canedo, Carlos Eduardo Martins Cunha, juízas Telma Aparecida Alves Marques, Maria Cristina Costa e Sirlei Martins da Costa, do Tribunal de Justiça de Goiás, presidente do Conselho Municipal da Comunidade, pastor Dilson Soares.

A construção do Complexo Prisional Industrial faz parte do Projeto Reciclando Vidas, que visa criar oportunidades de reinserção social aos reeducandos. Elaborado pela promotora Marta Moriya Loyola, quando em substituição na 3ª Promotoria, durante o período de licença-maternidade da titular, Karina Gomes e Silva, a ação envolve parcerias entre o poder público estadual, municipal e o setor privado, articuladas pelas promotorias de Senador Canedo.