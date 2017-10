Canto da Primavera 2017 homenageia samba e MPB, mas se esquece de músicos pirenopolinos

O baile perfumado de Hamilton de Holanda, a brasilidade furtiva de Mart’nália, a homenagem de Claudia Vieira a Caetano Veloso e as experimentações sonoras da banda Chá de Gim foram os destaques da vez do 18ª Canto da Primavera. Dividido em duas etapas, o festival se entendeu ao longo das últimas duas semanas em shows no Cine Pireneus e no Cavalhódromo, na cidade de Pirenópolis, e reiterou as diferentes nuances do samba, música popular e instrumental.

Na primeira parte (27 a 1º de outubro), o Canto recebeu um quantidade menor de público, que contabilizou cerca de 1,3 mil pessoas, de acordo com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Já para a última semana (4 a 8 de outubro), que teve uma programação mais encorpada e diversa, o festival registrou o número superior de 3,2 mil pessoas, que aportaram em Pirenópolis para conferir shows de cantores como Débora di Sá, Grace Carvalho, Marco Lobo Quinteto e Paula Santoro.

Com atrações nacionais e regionais, foram selecionados por uma curadoria especializada 30 grupos locais. Durante a abertura do evento, no dia 27 de setembro, manifestantes integravam a plateia no Cine Pireneus e seguravam faixas com os dizeres “O Canto não Canta”, “Calaram o nosso Canto” e “O Canto também é nosso”.

Organizado pelo Fórum de Músicos de Pirenópolis, o protesto faz parte de uma reivindicação sobre a ausência de grupos e músicos pirenopolinos na programação do festival. Na abertura, o governador Marconi Perillo debateu com os manifestantes e explicou que a seleção é realizada por um grupo de 14 curadores e anunciou mudanças para o edital do ano que vem. “Vocês estão reivindicando que no edital tenha seis vagas para Pirenópolis. Portanto, vamos incluir no ano que vem”, informou Marconi.

Vaias

A demanda já estava em negociação com a organização do evento, a pedido da titular da Seduce, Raquel Teixeira. Entre vaias e palavras de ordem, os protestos voltaram a acontecer na apresentação do cantor Fernando Perillo, que abriu o show de Mart’nália. “Queremos um evento mais participativo, sem os já sempre vistos cantores e bandas que vira e mexe realizam shows no evento”, apontou a instrumentista Iara Alencar.

Atrações principais

Recém-chegada de uma turnê em Nova York, Mart’nália deu show de simpatia ao cantor canções do disco + Misturado, lançado no início do ano. Músicas de Gilberto Gil, Djavan, Ana Carolina, Martinho da Vila, Luiz Melodia e Vinícius de Moraes foram embaladas por novas roupagens no tom rouco e malemolente de Mart’nália.

Já no sábado, dia de maior público do evento, Hamilton de Holanda e seu bandolim cativaram o sambado da plateia num show de mais de duas horas. O instrumentista comprovou a sua intimidade com as melodias de cordas, ora em caráter apenas instrumental, ora em vocais potentes. As cantoras Mariana Aydar, Sílvia Pérez Cruz e Mariene de Castro se uniram no palco para cantar grandes clássicos como Carinhoso, de Pixinguinha, e Feira de Mangaio, mais conhecida na voz de Clara Nunes.