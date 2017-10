A Avenida Boulevard Conde dos Arcos, no Setor Goiânia 2, na capital, está interditada em ambos os sentidos após um caminhão carregado com paletes derrubar fios e um poste de energia na avenida, esquina com a Rua do Álamo. Esta via dá acesso a Avenida Pedro Paulo de Souza, uma das principais do bairro.

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), orienta o motorista a evitar a região. A Celg já foi acionada.