Alexandra Frota usa redes sociais para disparar contra a ex, Claudia Raia, e a compara com travesti

Após a atriz Claudia Raia se posicionar durante um debate no programa “Altas horas”, no último sábado, sobre a polêmica performance do artista Wagner Schwartz no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o polêmico Alexandre Frota não perdeu tempo para detonar a ex-mulher nas redes sociais.

No programa de Serginho Groisman, Claudia falou sobre a polêmica recente, envolvendo uma performance no museu, na qual uma criança manipulou o corpo de um artista nu. “A educação é de cada um. Como é que você vai interferir e dizer que a educação dessa mãe é errada? A gente não sabe como ela foi criada. Se ela foi criada de uma maneira mais livre? Como é que alguém faz um movimento na internet dizendo que é contra? Isso virou uma palhaçada. Todo mundo se mete na vida de todo mundo”, justificou ela.

Como resposta, o ex-ator pornô, que não gostou da opinião, relembrou a época em que os dois foram casados com palavras no mínimo rudes.

E Frota não parou por aí. Em outro post, ele continuou sendo bastante rude. Compartilhou a capa de uma revista da época em que namorava Claudia Raia e comparou a atriz a uma travesti.

“O cara me marca essa foto e escreve que sempre gostei de travesti desde a época da Claudia Raia. Olhando a capa, ele parece ter razão”, escreveu. Os comentários de Alexandre Frota sobre Claudia Raia causaram revolta nos fãs da atriz nas redes sociais.