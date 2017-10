Foi realizado nesta segunda-feira, 25 de setembro, uma reunião na Secretaria Estadual de Educação e Cultura, entre o prefeito Divino Lemes, a secretária Raquel Teixeira e o articulista do governo estadual, Toninho Perillo. No encontro foram acertadas obras de construção e ampliação de escolas estaduais, com o objetivo de oferecer vagas para ensino médio em Senador Canedo e proporcionar mais bem-estar aos estudantes.

