Reunião define construção de casa especializada para atendimento a idosos em Senador Canedo

A secretária municipal de Assistência Social, Laudeni Lemes, junto com equipe técnica da Proteção Básica, Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Conselho Municipal do Idoso reuniram para definir a construção de uma Unidade Especializada no Abrigo de Idosos, em situação de abandono ou em estado vulnerável. Há um projeto para construção de uma Casa para atender este fim especifico, porém para atender os casos emergenciais, será alugado um imóvel até o término da construção.

