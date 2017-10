Prefeitura de construirá ponte ligando os bairros Colina Azul e Independência Mansões

Finalizando as atividades da 4ª edição, foi firmado oficialmente neste sábado (07), durante solenidade realizada na Associação Unidos Venceremos (ASUV), no setor Colina Azul, o repasse de R$ 5 milhões para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A verba foi destinada por meio de emenda parlamentar da Senadora da República, Lúcia Vânia (PSB) e será utilizado na construção de uma ponte que ligará as avenidas Dom Fernando à Arão de Souza, interligando três bairros da cidade.

De acordo com o prefeito Gustavo Mendanha (PMDB) como o dinheiro já está disponível na Caixa Econômica Federal, a licitação para a obra deve ser iniciada o mais breve possível. “Quero voltar aqui neste setor daqui há alguns meses para lançar os trabalhos de construção desta ponte, que será tão importante, tanto para os moradores quanto para o setor. Pois interligará três bairros da região, facilitando o ir e vir da população e também valorizando casas e aquecendo o comércio”, destacou o gestor municipal.

Os recursos para a construção da ponte foram conquistados pelo vereador Aldivo Araújo (PSB), que foi diversas vezes à Brasília, juntamente com o prefeito, para pleitear o benefício. “A obra desta ponte é um sonho de todos os moradores desta região, pois não será mais preciso dar voltas grandes para ir de um ponto a outro e também ajudará a fortalecer e gerar progresso para os bairros Colina Azul, Jardim Riviera e Independência Mansões, que serão diretamente beneficiados com a obra de infraestrutura”, pontuou o parlamentar.

Destinadora dos recursos, a senadora Lúcia Vânia enfatizou que sempre acompanhou o desenvolvimento de Aparecida e que está à disposição para ajudar Aparecida. “Eu utilizo o meu cargo para atender as demandas do povo e é sempre bom poder ajudar as cidades a se desenvolverem, por isso que quando o Araújo me procurou, entendi a necessidade da obra e destinei os recursos para o município. Mas este dinheiro não saiu do meu bolso, ele é fruto do pagamento de impostos que está voltando em forma de benefício”.

A moradora Célia Maria da Silva, que estava presente na solenidade que anunciou os recursos e sua real destinação, aprovou o projeto. “Para ir para o setor Independência Mansões a gente tinha que andar muito e até mesmo subir até a Avenida Independência. Agora não, com esta obra que estão anunciando, vamos poder encurtar a distância e verei mais meus parentes que moram do outro lado”, disse feliz a dona de casa que aproveitou para agradecer o mutirão realizado na região durante esta semana. “Foi muito bom pra gente”.

Escritura

Além da formalização da destinação dos recursos para a construção da ponte na Avenida Dom Fernando, foi entregue durante a solenidade, a escritura definitiva da Associação Unidos Venceremos, comandada pelo vereador Aldivo Araújo. O documento foi entregue para a diretoria da Associação onde recebeu a assinatura de diversas pessoas presentes. Na ocasião também foi cantado parabéns para o prefeito Gustavo Mendanha, que faz aniversário neste sábado (07), com um bolo temático do time de futebol de preferência do gestor.

“A entrega desta escritura é o cumprimento do compromisso que fiz com o vereador Araújo e também com os moradores desta região de que entregaria até o final do meu mandato, todas as escrituras dos imóveis que estejam edificados em áreas do município. Hoje entregamos o documento da Associação e em breve, como foi pedido para o secretário Ozair José, entregaremos os papeis para todos os moradores”, salientou o prefeito, afirmando que a previsão é de que já no início de 2018 sejam entregues uma parte dos documentos.

Araújo ressaltou em seu discurso para as dezenas de moradores que prestigiaram a solenidade, que ter a escritura da Associação em suas mãos, era a realização de um sonho. “Foram 30 anos esperando para ter esses papeis nas nossas mãos e estamos muito contentes com a realização deste sonho. Agora vamos lutar junto ao governo do estado e também do município para que todos os moradores do Colina Azul e região também receba esse benefício, que é tão importante”, comentou o parlamentar.