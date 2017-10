Goiás ganha mais dez unidades de Colégios Militares

Ao completar 20 anos em 2018, o projeto de ensino militar em Goiás comemora, entre outros, com a instalação de mais novas dez unidades, chegando a 46 em todo o Estado. Irão receber os novos colégios dez cidades goianas: Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Iporá, Padre Bernardo, Pires do Rio, Planaltina, Rio Verde, Rubiataba e Santo Antônio do Descoberto.

As unidades irão funcionar em colégios estaduais já construídos e selecionados pela Polícia Militar em conjunto com a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o que garante o início das atividades já em 2018. O impacto orçamentário-financeiro previsto é de cerca de R$ 1,3 milhão em 2017 e R$ 5,4 milhões para cada um dos exercícios de 2018 e 2019. O número de vagas para as novas unidades deverão ser definidas tão logo a criação dessas unidades seja sancionada pelo governador Marconi Perillo.

O ensino militar em Goiás tem ainda muito mais a festejar nessas duas décadas, afirma o tenente-coronel Anésio Barbosa. “Pretendemos comemorar o sucesso do projeto identificando as melhores práticas pedagógicas realizadas ao longo desse período, e intensificando a prática das ações que vem dando certo. Vamos implementar atividades que contribuam cada vez mais para o desenvolvimento e aprimoramento do ensino militar em Goiás”.

Também para 2018 um boa notícia foi divulgada este mês. Os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CPMGs) oferecem um total de 5.694 vagas para o ingresso de novos alunos, nos ensinos médio e fundamental.As vagas estão distribuídas em 33 das 36 unidades dos colégios militares existentes em todo o Estado e serão preenchidas mediante sorteio. Metade delas, 2.847 vagas, são destinadas aos dependentes legais de militares do Estado de Goiás e a outra metade será concedida a dependentes da sociedade civil. São 3.540 vagas para o ensino fundamental e 2.154 vagas para o ensino médio.

Jovens que estão fora da escola e que pretendem voltar a estudar também poderão se candidatar, bem como estudantes com deficiência.

Inscrições

Não serão feitas inscrições por internet ou telefone. Os interessados em concorrer a essas vagas oferecidas deverão efetuar a inscrição apenas, presencialmente, na própria unidade em que desejam estudar. As inscrições seguem abertas até 20 de outubro – elas foram abertas no dia 18 de setembro – e poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Só será admitida uma inscrição por aluno.

Para se inscrever, o candidato deverá apresentar cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade; cópia da carteira de identidade do responsável legal e declaração escolar de que está cursando a série anterior à pretendida. Candidatos que pretendem estudar no período noturno, no ato da inscrição, deverão apresentar comprovante de que trabalham durante o dia.

Sorteio

O sorteio está previsto para as 9 horas do dia 26 de outubro e acontecerá simultaneamente em todas as unidades que oferecem vagas. Todos os candidatos regularmente inscritos concorrerão às vagas, independente da presença dele ou de seus pais ou responsáveis durante o sorteio. A lista dos candidatos contemplados será divulgada, logo após a realização do sorteio, e afixada na unidade onde o mesmo foi realizado.

Prazos para matrículas

Os candidatos deverão ficar atentos aos prazos. A matrícula será realizada exclusivamente de 8 a 10 de janeiro de 2018, no CEPMG em que o candidato realizou a inscrição. A matrícula desses estudantes não será admitida após esse prazo.