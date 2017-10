Filmes sobre música brega e Césio 137 são premiados na 17ª Goiânia Mostra Curtas

O documentário Estás vendo Coisas, de Pernambuco, que faz um recorte cultural e performático da música brega, foi o grande premiado na 17ª Goiânia Mostra Curtas, que se encerrou neste domingo (8), com a cerimônia de premiação. Dirigido por Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, o filme revela os contextos socioculturais e todos os processos de produção do estilo sonoro. A produção venceu a principal mostra do festival e levou o troféu de Melhor Filme. Desde a terça-feira (3), da semana passada, o evento exibiu mais de 90 produções divididas em cinco mostras competitivas e uma especial, no Teatro Goiânia.

“Os diretores de Estás vendo Coisas conseguiram construir um universo narrativo fascinado por corpos performáticos e fazer uma aproximação com a imagem feminina, sem a intenção de objetificá-la, ao mesmo tempo de retratar um universo musical predominantemente sexista”, escreveram na justificativa oficial os componentes do júri da 17ª edição da Mostra Curtas, formado pelos profissionais Denilson Lopes, Rafael de Almeida e Patrícia Mourão.

Já para a Curta Mostra Goiás, específica e fechada para filmes realizados em Goiás, Algo do que Fica, de Benedito Ferreira, levou o prêmio de melhor filme. A obra também venceu, em junho, a Mostra Competitiva do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica). A trama acompanha a história de uma avô e neta que moram ao lado do lote onde ocorreu o acidente do césio 137, que completou 30 anos. “Trabalho primoroso, ao trazer uma linguagem cinematográfica inovadora para tratar do legado dos crimes gerados pelo descaso da política ambiental e social no País”, reiterou o júri, na justificativa.

Algo do que Fica será exibido em outubro na Uranium Film Festival, dedicado aos filmes que falam sobre radioatividade, seja por meio de documentários ou ficções, animação e experimental. “O curta não é uma reconstituição, aquilo que usualmente chamamos de filme de época. Ele acontece hoje, em 2017. Filmamos aqui neste chão vestido de concreto, na estreita Rua 57, no Mercado Popular, na vizinhança”, apontou o diretor.

Acompanhe a lista completa dos filmes premiados na edição 2017 da Goiânia Mostra Curtas:

MOSTRA BRASIL

MELHOR FILME – Estás Vendo Coisas (PE) 2017 – Doc – 18 min. Direção: Bárbara Wagner e Benjamin Burca.

MELHOR DIREÇÃO – Vando Vulgo Vedita (CE) 2017 – Fic – 20 min. Direção: Andreia Pires e Leonardo Mouramateus

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI Minha única Terra é Na Lua (SP) – 2017 – Fic – 19 min. Direção: Sérgio Silva

JÚRI POPULAR Intervenção (GO) 2017 – Fic – 17 min. Direção: Isaac Brum Souza JÚRI

SESCTV – Melhor Filme Meninas Formicida (SP) 2017 – Fic – 12 min. Direção: João Paulo Miranda Maria

JÚRI ELO COMPANY – Melhor Filme Quarto Para Alugar (PE) 2016 – Fic – 20 min. Direção: Enock Carvalho e Matheus Faria

CURTA MOSTRA GOIÁS

MELHOR FILME – JÚRI OFICIAL Algo do Que Fica (GO) 2017 – Doc – 23 min. Direção: Benedito Ferreira

MELHOR DIREÇÃO O Fim da História (GO) 2016 – Fic – 10 min. Direção: Richardson Leão

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI Real Conquista (GO) 2017 – Doc – 14 min. Direção: Fabiana Assis

JÚRI CINE BRASIL TV – Melhor Filme Intervenção (GO) 2017 – Fic – 17 min. Direção: Isaac Brum

JÚRI POPULAR Intervenção (GO) 2017 – Fic – 17 min. Direção: Isaac Brum Souza

MENÇÃO HONROSA – João de Barro (GO) – 2017 – fic – 23 min. Direção: Absair Weston

CURTA MOSTRA ANIMAÇÃO

MELHOR FILME – JÚRI OFICIAL Quando os Dias Eram Eternos (SP) 2016 – Ani – 13 min. Direção: Marcus Vinícius Vasconcelos

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI O Projeto do Meu Pai (ES) 2016 – Ani – 6 min. Direção: Rosaria

JÚRI POPULAR O Projeto do Meu Pai (ES) 2016 – Ani– 6 min. Direção: Rosaria

MENÇÃO HONROSA Fome (GO) – 2017 – ani – 2 min. Direção: Rildo Farias de Sousa

16ª MOSTRINHA

JÚRI POPULAR MELHOR FILME Pai aos 15 (PR) 2016 – Fic – 16 min. Direção: Danilo Custódio