Camarote desaba durante show de Ivete Sangalo e deixa 60 pessoas feridas

Um camarote desabou durante a apresentação da cantora Ivete Sangalo em uma festa à fantasia, em Aracaju (SE). O acidente, na madrugada deste domingo (8), deixou 60 pessoas feridas. Mais de 20 mil pessoas estavam no evento, que é considerado um dos maiores do país no formato.

Segundo informações do G1, assim que a estrutura cedeu, Ivete paralisou o show para pedir calma ao público. As pessoas que estavam no camarote foram orientadas, pelos organizadores, a procurar uma área de segurança isolada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que dos 60 feridos, 26 foram encaminhados a hospitais da capital sergipana. De acordo com a assessoria de comunicação da festa, apenas uma permanece internada e deve passar por cirurgia ortopédica.

A festa seguiu a programação normal após o socorro das vítimas. A organização do evento assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e disse que acompanha a situação das vítimas.