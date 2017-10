Adolescente é apreendida suspeita de ser líder de quadrilha de roubos a carros em Goiânia

Uma adolescente de 17 anos, foi apreendida junto com mais dois homens, que foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo de carros, inclusive de um delegado, em Goiânia.

Segundo a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), os suspeitos estavam usando um VW Fox branco e uma motocicleya Honda dourada para roubos na capital. A polícia recebeu a informação que a jovem estava circulando na divisa de Aparecida de Goiânia e Goiânia com uma moto roubada. A Rotam conseguiu chegar até ela, que com base em várias filmagens de câmeras de segurança, sempre tomava a frente das ações.

De acordo com a corporação, a moça teria indicado a casa de um de seus comparsas, onde foi encontrado um revólver com quatro munições intactas e uma deflagrada, além de 500 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Este segundo abordado, informou onde era a residência do terceiro suspeito, onde foram encontradas três chaves de veículos roubados, uma pistola, com dez munições intactas de um delegado, que foi vítima do trio em um roubo na última quarta-feira (4). Nesse caso, o vídeo de uma câmera de segurança mostra quando o trio chega em um veículo e a adolescente e um homem deixam o carro, rendem a vítima, agridem o investigador, a mulher assume a direção e eles fogem com o veículo do delegado.

A adolescente confessou esse crime à Polícia Militar e disse que encontrou os documentos do delagado e a pistola dele quando estava dirigindo o carro. Então, ela e o comparsa abandonaram o veículo, mas levaram a pistola, que foi apreendida. Ela disse ainda que participou de mais dois roubos.

Os carros VW/FOX 1.0 branco, Toyota RAV4 e Hyundai Creta e mais uma moto foram recuperados.

Ainda segundo a Rotam, a adolescente participou de uma tentativa de latrocínio no sábado (7), onde fez uma vítima no Jardim Presidente.

O trio, que hjá tem passagens pela polícia, foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Um dos homens também responde por tráfico de drogas e porte de arma de uso permitido e o outro responde por porte de arma de uso restrito.