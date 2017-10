Última apresentação d’O Rappa em Goiânia tem local alterado

A produção e organização do último show d’O Rappa, que acontece no próximo dia 7 de outubro, em Goiânia, informa que haverá alteração no local do evento. Devido ao atraso nas obras de reforma do Centro Cultural Oscar Niemeyer, o local não ficará pronto a tempo da realização do show.

A festa de despedida da banda será no Jaó Music Hall, casa que já recebeu grandes nomes do rock e pop rock nacional.

O show será dividido em três áreas: pista, pista premium e camarote. Os ingressos que custam de R$ 50 a R$ 90 estão à venda em pontos fixos e no site Bilheteria Digital

Os interessados que já adquiriram o ingresso e que em função da alteração do local não conseguirão comparecer ao show, poderão ser ressarcidos pela organização do evento, até sexta feira, 6 de outubro, no escritório da produtora, localizado na Avenida T-7, N 371, Edifício Lourenço Office, sala 613, de segunda à sexta-feira das 9h às 12h e das 14h ás 17h.

Quem efetuou a compra pela internet deve pedir o estorno pela Bilheteria Digital.