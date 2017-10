Parentes de detentos são flagrados ao tentar entrar em cadeia com cenouras ‘recheadas’ com drogas

Parentes de dois detentos foram flagrados ao tentar entrar em um presídio com 10 cenouras “recheadas” com drogas. O miolo do alimento foi retirado e em seu lugar foi inserido o entorpecente. O caso aconteceu na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Ambos estão presos.

O flagrante foi feito na quinta-feira (5), durante a visita. Segundo a Polícia Civil, trata-se da mãe e do padrasto de reeducando. Cada trazia consigo cinco cenouras. Eles não se conheciam, mas, em depoimento, contaram a mesma história a respeito do fato.

De acordo com a dupla, eles receberam informações que teriam de pegar uma sacola com vegetais em um terminal de ônibus e levar para os familiares. No entanto, alegaram não saber que dentro deles havia porções de maconha, cocaína e crack.

Apesar disso, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O homem está detido no 1º DP de Aparecida de Goiânia. Já a mulher foi levada para o 14º DP de Goiânia.