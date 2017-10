Correios abrem concurso em Goiás com salários de até R$ 4,9 mil

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos divulgou nesta quinta-feira (5) o edital de abertura do concurso público para preencher 88 vagas em todo o país. As vagas e formação de cadastro de reserva são para cargos de nível superior e médio, das áreas de medicina e segurança do trabalho com salários até R$ 4.903,05.

As inscrições terão início na próxima segunda-feira (9) e vão até o dia 20 de outubro. A prova será aplicada no dia 26 de novembro. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca organizadora da seleção. Confira abaixo as vagas disponibilizadas para Goiás:

Vagas para início imediato

2 vagas de Médico do Trabalho Júnior, um de ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência

Vagas para cadastro de reserva

1 vaga para Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior – salário de R$ 4.903,05

1 vaga para Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Júnior (1) – salário de R$ 1.876,43

1 Vaga para Técnico em Segurança do Trabalho Júnior – salário de R$ 2.534,14.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.iades.com.br e as taxas vão de R$ 50 a R$ 70.