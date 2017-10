Confira a programação cultural em Goiânia no fim de semana

O Projeto Grande Hotel Vive o Choro desta sexta-feira recebe, a partir das 19 horas, os shows de TomChris e Pádua (ambos na foto), além de Maximira Alves. Maximira abre a noite ao som de seu cavaquinho. Atualmente, ela é uma das musicistas mais atuantes no choro em Goiânia. Pádua apresenta seu show Molho Pardo, trabalho com o qual vem percorrendo diversas cidades do Estado. Além de músicas do novo CD, ele também faz um apanhado de trabalhos anteriores, incluindo ainda composições inéditas. No roteiro, canções como Louca Magia, Deusa Negra, Mulher Cigana, entre outras. O trabalho celebra novas e velhas parcerias, entre elas TomChris. Entrada franca. Centro de Memória e Referência Grande Hotel, Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, Centro.

Festa

Cover de Lady Gaga se apresenta na capital

A drag queen Penelopy Jean (foto) é uma das atrações da Festa Halloween em Goiânia, amanhã, a partir das 22 horas, Clube da Transbrasiliana. Penelopy ganha a vida como cover de Lady Gaga e impressiona pela semelhança. Quem está por trás da personagem é Renato Ricci, de 29 anos. No Rock In Rio, após o cancelamento do show da cantora, Penelopy foi convidada a se apresentar para acalmar os fãs . No evento se apresentam também os DJs Diego Baez, Ma Rodrigues, Apolo Oliver, entre outros. Ingresso: R$ 60 a R$ 130. Avenida Perimetral Norte, nº 9.109, Setor Empresarial.

Agenda cultural no fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA

SHOW

Maximira Alves, TomChris e Pádua – Projeto Grande Hotel Vive, no Centro de Memória e Referência Grande Hotel, das 19 às 22 horas. Entrada franca. Avenida Goiás, esq. c/ Rua 3, Setor Central.

HAPPY HOUR

Triband – No Studio Burger, a partir das 18 horas. Entrada franca. Rua T-37, nº 3000, Setor Bueno. Informações:4101-4206.

Banda Relutantes – No Shopping Cerrado, a partir das 19 horas. Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário. Informações: 3621-2611.

Clube Retrô – Na Cerrado Cervejaria, a partir das 18 horas. Couvert artístico: R$ 25. Av. T-3, nº 2456 – Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Banda On The Rocks – Na 6ª edição do Piri Bier. No Passeio das Águas Shopping, a partir das 18 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Perimetral Norte, nº 8303, Setor Fazenda Caveiras.

NOITE

Jefferson Moraes e DJ Dolls – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower N° 960. Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Alan Honorato, Cricão Guilherme Alb, Giovanni Alcantara, Daniel de Mello e M2k – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

May e Karen – Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 70 (sujeito a alteração). Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DJs Chaul, Lipy e Cláudio – Na boate Roxy, a partir das 23 horas. Rua 87, nº 536 Setor Sul. Informações: 98138-0008.

DJs Jomas, Guedes e Tatá – No The Pub, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 52, nº 219 – Jardim Goiás Ingressos: R$ 25. Informações: 3281-4308.

Blues Beatles – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 60. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

DJ Residente Cleiton Jr. – No Coco Club, a partir das 23 horas. Rua 139, N.º 117, Setor Marista. Informações: 4101-1190.

DJs Fábio Vdot e Hian Correia – Na boate Toro, a partir das 23 horas. Rua 139, nº 49 Setor Marista. Informações: 98606-2000.

Banda Vértize – No Taberna Music Pub, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Kamisa 10 – No Tapera’s, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 20. Avenida Lauricio Pedro Rasmussen, Nº 213, Qd M, Lt 22, Vila Santa Isabel. Informações: 98547-1341.

DJ Gabb Borguetti – Com abertura de DJ Zago. No 21 Hookah Lounge, a partir das 21 horas. Rua 1.136, nº 56, Setor Marista

SÁBADO

TEATRO

Minha Mãe é Uma Peça – No Teatro do Centro de Convenções da PUC, às 19 horas. Ingressos: R$ 30 a R$ 140, variando entre meia-entrada e de acordo com a localização. Avenida Engler, 507, Jardim Mariliza. Informações: 4052-0016.

SHOW

Raça Negra – No Atlanta Music Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 220 até R$ 550 (inteira). BR-153, Setor Nossa Senhora de Lourdes. Informações: 98422-4675.

O Rappa – No Jaó Music Hall, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 50 a R$ 90. Av. Quitandinha, 600, Setor Jaó.

Zé Neto & Cristiano e Léo Santana – No CEL da OAB, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 400 (inteira). BR-153, km 1296, Aparecida de Goiânia.

CONCERTO

Orquestra Mozart – No Teatro do Parque Marcos Veiga Jardim, às 19 horas. Entrada franca. Av. Ayrton Senna, Park Lozandes (próximo ao autódromo de Goiânia). Informações: 3213-8837.

FEIRA

Mercado das Coisas – Na Vila Cultural Cora Coralina, a partir das 15 horas. Entrada franca. Rua 3 esq. c/ Av. Tocantins, Centro.

Piquenique no Parque – Encontro Poliglota, no Parque Flamboyant, das 16h30 às 20h30. Entrada franca. Rua 46, s/n, Jardim Goiás.

ALMOÇO

Feijoada Beneficente – No Tatersal de Elite III, a partir do meio dia. Ingressos: R$ 100. Rua 257, nº 71, Setor Nova Vila (na Pecuária de Goiânia).

TARDE

Ensaio do Bloco do Seu Vagem – No Cedro Eventos, a partir das 16 horas. Ingressos: R$ 90. Rua Açaí, nº 150 – Parque Amazônia. Informações: 3248-1846.

HAPPY HOUR

Tripop – Na Cerrado Cervejaria, a partir das 19 horas. Couvert artístico: R$ 25. Av. T-3, nº 2456 – Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Liga Joe – Na 6ª edição do Piri Bier. No Passeio das Águas Shopping, a partir das 18 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Perimetral Norte, nº 8303, Setor Fazenda Caveiras.

NOITE

Penelopy Jean, cover de Lady Gaga – Festa Halloween. No Clube da Transbrasiliana, a partir das 22 horas. Ingressos: R$60 a R$130. Av. Perimetral Norte, nº 9109, Setor Empresarial.

Banda Dixie Hills – Na Villa Cavalcare, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 30. Rua MP 12, QD 11, Lote 6, Vila Pedroso. Informações: 3232-0612.

Danilo Hudson, Mauricio & Eduardo – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Ed. Executive Tower, Rua 136, Setor Marista.

Dyogo & Deluca – No Santafé Hall, a partir das 23 horas. Av. 136, Setor Marista.

DJ Enrry Senna e Edu Quintas – No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, nº 219, Jardim Goiás.

Dj Shark – No Sedna Lounge, a partor das 23h30. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Infornações: 3241-9622.

Banda Clube Retrô – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista.

Banda Monogroove – No Lowbrow, a partir das 20 horas. Rua 115, nº 1684, Setor Sul .

DOMINGO

CONCERTO

Fabio Martino e Orquestra Filarmônica de Goiás – No Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 11 horas. Entrada Franca. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 4490 – Setor Fazenda Gameleira.

FEIRA

Feira de Antiguidades – Na Praça Tamandaré, das 8 às 14 horas. Entrada franca. Praça Alameda Tamandaré, Setor Oeste.

HAPPY HOUR

Grace Carvalho – Na 6ª edição do Piri Bier. No Passeio das Águas Shopping, a partir das 17 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Perimetral Norte, nº 8303, Setor Fazenda Caveiras.

NOITE

Liga Joe – Na Cerrado Cervejaria, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 25. Av. T-3, nº 2456 – Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Kenedy Marçal e Trio – No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista.