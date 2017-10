Com bazuca e promoções, Goiás anuncia ações para jogo contra o Náutico

O duelo entre Goiás e Náutico, nesta sexta-feira, às 21h30, no Serra Dourada, pela 28ª rodada da Série B terá diversas ações voltadas para o torcedor esmeraldino. A ideia do departamento de marketing do clube é dar sequência ao projeto de reaproximação entre time e torcida.

Quem for ao Serra Dourada amanhã encontrará festa na chegada dos jogadores, promoção de cervejas, distribuição de camisetas entre outros. O gestor de marketing do Goiás, João Grego, explicou que a atual fase do clube é semelhante a um divórcio. O planejamento do departamento é resgatar o comprometimento e paixão do torcedor alviverde. “Será um momento bonito, de empolgação, por isso peço que cheguem mais cedo no estádio”, disse João Greco durante coletiva.

“Estamos falando de um projeto longo, que começou no jogo com o Paysandu, estamos nos aproximando da torcida para comunicar melhor e estamos muito empenhados no resgate dessa paixão e do comprometimento para que isso nos traga o espírito vencedor que sempre tivemos”, complementou João Grego.

Às 20 horas, na chegada do Goiás ao Serra Dourada, a torcida esmeraldina promete repetir o Green Hell na chegada dos jogadores. Dentro do estádio, até às 20h30 a cerveja dos bares estarão com preço fixo de R$ 5. Serão distribuídos escudos do Goiás para os torcedores, na entrada do estádio e a principal novidade é a bazuca de camisetas.

A ação acontecerá minutos antes do início do jogo. “Por isso, é importante que o torcedor chegue cedo para que possa ter chances de ganhar o prêmio”, frisou o gestor de marketing do Goiás. Dentro da bazuca serão lançadas camisetas da campanha do clube, diretamente para os torcedores.