Motorista bate recorde de velocidade ao dirigir pela BR-060, em Goiás

O motorista de uma caminhonete bateu, na manhã desta quarta-feira (4), o recorde de velocidade em Goiás, enquanto dirigia pela BR-060, no trecho que liga Jataí a Rio Verde, no Sudoeste do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a velocidade máxima permitida no trecho é de 110 km/h para veículos leves e 90km/h para automóveis pesados. Mas o condutor do veículo passou pelo local enquanto estava a 211 km/h. Logo depois, um outro veículo, uma picape, foi flagrado a 196 km/h.

As multas variam de R$ 130 até R$ 880. No entanto, em casos onde as velocidades capturadas foram superiores a 50% do permitido, além da taxa a pagar, os condutores podem ter as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) suspensas temporariamente.