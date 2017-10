Lobo-guará é resgatado na BR-153 e segue em recuperação

O lobo-guará atropelado e resgatado no dia 9 de agosto deste ano no canteiro central da BR-153, no município de Hidrolândia, segue a recuperação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Goiânia.

De acordo com o médico-veterinário e analista ambiental do Cetas-GO, Luciano de Paula Silva, o lobo atropelado e chegou com duas fraturas graves nos ossos fêmur e tarso, uma em cada pata, cuja recuperação está sendo realizada há 35 dias.

“O animal está recebendo o tratamento muito bem, no primeiro momento foram feitos os curativos tópicos no local e aplicação de antibioterapia e anti-inflamatório por alguns dias”, explica Luciano.

Atualmente o tratamento do lobo está sendo feito com curativos externos e os ferimentos estão sem infecção e rejeição das placas e pinos colocados, o que é bastante importante para a recuperação do animal.

“O lobo encontra-se bastante ativo na questão de alimentação e hidratação, come e bebe muito bem, o prognóstico dele é bem favorável. Daqui 20 dias vamos retirar os fixadores externos e avaliar qual será a resposta dele sem os fixadores: se vai conseguir ficar de pé normalmente, se não vai claudicar e se vai conseguir correr e caçar”, afirma Luciano.

Caso o lobo consiga responder 100% aos estímulos, ele pode ser solto novamente na natureza. Se ele mostrar dificuldade de sobrevivência, ele deve ser encaminhado para um criadouro autorizado para que possa ser cuidados.

Orientações

Uma equipe da concessionária que administra a BR-153, Triunfo Concebra, encontrou o animal típico do Cerrado e acionou o órgão competente para o resgate. A empresa lembra que hoje, dia 4 de outubro, é o Dia Mundial dos Animais e que o trecho de concessão em Goiás corta fragmentos florestais que abrigam e favorecem os deslocamentos de diversas espécies de animais silvestres.

A Concessionária reforça que o motorista acione imediatamente o SOS Concebra pelo 0800 060 6000 caso encontre algum animal nas margens da rodovia seja ele vivo, ferido ou morto, para que as áreas responsáveis tomem as devidas providências.