Clínicas oferecem mamografias gratuitas e com descontos durante mês de outubro, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) destaca que mulheres entre 35 e 39 anos podem fazer a mamografia se tiverem alto risco de câncer de mama, ou seja, com histórico da doença em parentes de primeiro grau.

Para pacientes entre 40 e 49, é recomendado exame clínico das mamas e, no caso de identificação de alguma anormalidade, deve ser feita a mamografia. Já para pacientes entre 50 e 69 anos, a SMS indica exame clínico todos os anos e mamografia duas vezes por ano.

O Sistema Único de Saúde (SUS) também oferece mamografias. As interessadas em fazer o exame pela rede púbica de saúde devem procurar alguma unidade de Estratégia de Saúde de Família, se estiverem dentro da área de cobertura, ou ligar no teleconsulta da SMS, pelo 0800 646 1560.

A partir do agendamento da consulta, as pacientes passarão pelo exame clínico e o médico deve pedir a mamografia já no sistema, que indicará o local onde a paciente deve fazer o agendamento. Conforme a SMS, nesses casos, não é necessário emitir o chequinho, a mulher pode procurar a clínica diretamente e fazer a marcação.