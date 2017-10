Campeão mundial de pôquer lança festival do esporte em Goiânia nesta quinta

O campeão mundial de pôquer André Akkari virá a Goiânia nesta quinta-feira (5) para participar do evento de lançamento do festival MasterMinds, que chega a sua 9ª edição e será sediado na capital goiana.

O MasterMinds, que já passou por algumas capitais brasileiras, tem em sua programação, além do torneio principal, desafios, palestras, coaching ao vivo, espaço de convivência, música e interatividade. A Player’s Hold’Em Club, no Jardim América, sede da Federação Goiana de Poker (FGPoker) e que completará 11 anos em 2017, receberá o festival entre os dias 13 e 20 de novembro.

Embaixador do festival e do pôquer no Brasil e na América Latina, o jogador, de 43 anos, conquistou, em 2011, o título do evento 43 na World Series of Poker (Série Mundial de Pôquer, em português). Com uma década de carreira, o paulistano já acumulou mais de US$ 6 milhões em premiações, tanto no cenário online, quanto no jogo ao vivo. Durante o lançamento do MasterMinds, ele participará de um pequeno torneio com grandes nomes do esporte, como os goianos João Bauer e Larissa Metran. Além disso, Akkari, que tem projetos de treinamentos de novos atletas, dará dicas para convidados que poderão acompanhar uma rápida versão de suas aulas.

SERVIÇO

Evento: Lançamento MasterMinds Goiânia, com André Akkari

Data: quinta-feira, 5 de outubro

Horário: 19h

Local: Player’s Hold’Em Club (Avenida C-02, n° 376, Jardim América – Goiânia/GO)