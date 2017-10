Aposta de Goiânia crava todos os números da Lotofácil e ganha mais de R$ 300 mil; confira as dezenas

Uma aposta feita em Goiânia acertou todos os 15 números sorteados no concurso 1568 da Lotofácil e dará ao sortudo ou sortuda da capital goiana uma premiação de R$ 328.308,66. O sorteio da loteria foi realizado na noite desta quarta-feira (4), em Itapiranga, em Santa Catarina.

No entanto, a aposta goianiense não foi a única a cravar todas as dezenas. Outras seis foram registradas com todos os números sorteados. Elas foram realizadas em Fortaleza (CE), Paracatu (MG), Iporã (PR), Rio de Janeiro (RJ), Barueri (SP) e Pontal (SP).

Confira os 15 números sorteados do concurso 1568 da Lotofácil: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24.

Veja o rateio:

15 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 328.308,66

14 acertos

461 apostas ganhadoras, R$ 1.533,90

13 acertos

16727 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos

186336 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos

1001823 apostas ganhadoras, R$ 4,00