‘Amigo não se compra’: 38° edição do Pet´s Day será realizada em Shopping em Goiânia

Voluntários do Grupo Miau AuAu realizam o 38° Pet’s Day, um evento de adoção. A ação vai acontecer no Passeio das Águas Shopping no próximo domingo (8), das 14h às 19h. A atividade vai reunir 40 animais, sendo cães e gatos.

Os bichinhos são pegos da rua em más condições, como por exemplo, abandono e maus tratos e já se encontram vacinados, castrados e vermifugados. A adoção tem um custo de R$ 40, quantia destinada a outros animais.

O adotante precisa apresentar documento pessoal, comprovante de endereço, ser maior de 18 anos e ainda irá passar por triagem e entrevistas, além de preencher ficha e termo de adoção. Os moradores da residência onde o animal irá ficar precisam estar de acordo com a adoção.

Serviço: 38° Pet’s Day do Grupo Miau AuAu

Quando: 08 de outubro (domingo)

Horário: Das 14h às 19h

Onde: Loja Petz do Passeio das Águas Shopping

Exigência: Para adotar é necessário: Ser maior de 18 anos, portar documento de identificação e comprovante de endereço e passar pela triagem. Taxa de Adoção: 40 reais

Observação: Todos os animais estarão castrados, com vacina e vermifugo em dia