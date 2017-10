PRF multa mais de 200 motoristas que estacionaram em local proibido para ir a festa em Goiânia

Quem passou na manhã deste domingo (1), pela BR-060, entre Goiânia e Anápolis, no km 136, percebeu uma longa fila de veículos estacionados às margens da rodovia, o que ocasionou muito transtorno aos motoristas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo do local acontecia a quarta edição da ‘Festa 800 – A Sociedade Secreta’, que começou na noite de sábado (30), na Fazenda Pitbull, perto do condomínio Aldeia do Vale. “A organização do evento não nos comunicou sobre a festa que reuniu aproximadamente 10 mil pessoas. Poderíamos ter dado o apoio necessário e evitado muitos problemas”, informou o inspetor Newton Morais.

A equipe da PRF disse que a festa não tinha espaço para comportar tantos veículos e por isso, muitas pessoas estacionaram seus carros na via lateral da rodovia, o que é proibido. Então, a polícia multou pelo menos 200 veículos, sendo que cada multa varia entre R$ 200 e R$ 1.500.

Segundo a PRF, entre as principais infrações estão parar e estacionar em local proibido, uso de celular e falta do cinto de segurança, ultrapassagem e conversão em local proibido e alguns carros que estavam estacionados às margens da BR foram removidos por guincho porque os donos não foram localizados.

A PRF tenta ainda identificar os organizadores da festa para serem responsabilizados pelos transtornos causados à rodovia, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe qualquer evento realizado às margens das rodovias sem que haja a permissão da PRF e também que esta solicitação seja comunicada com antecedência.

Internet

Nas redes sociais, alguns internautas reclamaram da organização da Festa 800, dizendo que faltou um micro-ônibus para transportar o público, do evento até o estacionamento às margens da BR-153, local até onde era permitido entrar com veiculo particular.

A organização da Festa 800 vem por meio desta, em atenção ao público do evento, esclarecer sobre o ocorrido que impediu a festa de ser 100% sucesso. Este foi o quarto ano que a 800 é realizada e, como nos anos anteriores, houve empenho e dedicação para realizar uma noite inesquecível a todos. Este ano o local do evento foi o topo de um morro na Fazenda Pitbull, local este preparado exclusivamente para a Festa 800.

O translado do público da entrada da propriedade até o local específico do evento foi feito por Vans. Ocorre que algumas pessoas impacientes com o tempo de embarque nas Vans decidiram fazer o trajeto a pé. Isto levou os veículos a demorarem um pouco mais, pois precisaram dirigir mais devagar devido as pessoas no caminho.

Durante a espera para o embarque nas Vans ocorreu uma breve confusão entre um motorista e um grupo de jovens, que chegou a agredir o condutor e depredar seu veículo. Desta maneira, os motoristas das outras Vans paralisaram o serviço por um momento, aumentando um pouco o tempo de espera.

Durante a manhã do dia 01 de Outubro o perfil da festa no Instagram foi bloqueado temporariamente devido aos comentários com palavras de baixo calão pela própria administração da rede social. Os organizadores estão em contato com a rede social para reativa-lo.

A equipe 800 sempre pensou em todos os detalhes para proporcionar a melhor balada da vida de cada um presente. A festa é completa, estrutura impecável, grande quantidade de colaboradores para atender a todos, bebidas de qualidade e o melhor buffet da cidade. O line-up deste ano foi sem dúvidas o melhor de todas as outras edições. Infelizmente, tal situação desencadeou este transtorno. Os organizadores da FESTA 800 pedem desculpas e prometem uma próxima edição melhor.

Durante a semana os organizadores irão resolver todas as pendências e dar ao público o mínimo de esclarecimento que eles merecem. Quem quer inovar, vai encontrar desafios e com esses desafios, estão sujeitos aos erros, esse é o preço que se paga por tentar trazer algo novo.