Prazo de inscrições para quase 500 apartamentos em Goiânia termina nesta segunda-feira

O prazo para se inscrever para o financiamento de 496 apartamentos do Residencial Porto Dourado, em Goiânia, termina nesta segunda-feira (2). Os interessados podem fazer o cadastro por meio do site da Agência Goiana de Habitação (Agehab), além de terem que apresentar os documentos no posto de atendimento do correspondente bancário da Caixa Econômica, no Parque Amazônia (veja endereço abaixo).

O edital com as regras do processo seletivo foi publicado no dia 6 de setembro. As inscrições se encerram uma semana após o previsto. O adiamento do cronograma foi anunciado na última segunda-feira (25).

As unidades serão destinadas para famílias com renda de R$ 465 a R$ 2,6 mil, correspondente a faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida. Para participar, a pessoa não pode ter restrição cadastral em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, e também na Receita Federal.

Para fazer o cadastro, é necessária a apresentação dos documentos pessoais, como identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovantes de estado civil, endereço e renda. As famílias serão o crédito avaliado. Quem tiver o cadastro aprovado para o financiamento terá a inscrição validada.

Os apartamentos terão prestações a partir de R$ 365, em até 360 meses, variando de acordo com o perfil e a renda familiar. Como o cronograma foi alterado, a lista com os candidatos aptos ao sorteio será divulgada no próximo dia 10. Serão contemplados os inscritos sorteados no dia 20 de outubro deste ano. As construção deve começar em dezembro deste ano e as unidades serão entregues em 2019.

Além do grupo geral estabelecido de acordo com a renda familiar, o programa prevê dois grupos prioritários: deficientes e idosos. Cada um deles terá 3% de vagas reservadas.

Além da internet, os interessados podem fazer a inscrição em um ponto de atendimento localizado na Avenida Rio Verde, Quadra B, no Parque Amazonas. O local funcionará de segunda-feira a sexta-fera, das 8h às 18h.

Pré-requisitos

Nunca ter tido outro imóvel; Não ter se beneficiado por programas habitacionais; Morar e trabalhar em Goiânia, com vínculo mínimo de três anos; Ter o nome limpo na praça;

Inscrição para apartamentos da Agehab

Data: até 2 de outubro

Local: site da Agehab e Correspondente Caixa (Avenida Rio Verde, Quadra B, no Parque Amazonas)

Informações: (62) 3096-5050