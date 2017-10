Acidente com três veículos em Luziânia deixa seis mortos

Um acidente envolvendo três veículos no km 27 da BR-040, em Luziânia, deixou seis mortos no último domingo (1).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h30 de ontem, um VW Gol que seguia no sentido Cristalina-Luziânia, invadiu a contra-mão e atingiu um outro VW Gol. Um caminhão do tipo cegonha seguia no mesmo sentido, também se envolveu no acidente e ficou com a frente destruída.O motorista do caminhão não se feriu. No primeiro carro, estava apenas o motorista, que fugiu do local.

Já no segundo veículo, estavam nove passageiros, sendo que dois homens, uma mulher, uma criança e um bebê de sete meses morreram no local. Uma outra mulher foi socorrida, mas morreu no hospital.

O condutor e mais duas crianças, que tiveram Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave, foram socorridas e levadas ao Hospital de Base, em Brasília. O motorista apresentou como resultado do etilômetro 0,50 mg/L e foi encaminhado para a CIOPs de Luziânia.