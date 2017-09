Vila Nova pode ter mudanças para jogo contra o Brasil de Pelotas

Buscando a segunda vitória consecutiva em casa para voltar a se aproximar dos líderes da Série B, o Vila Nova tem pela frente um confronto complicado contra o Brasil de Pelotas, neste sábado (30), às 16h30, no Serra Dourada. No duelo, o colorado irá enfrentar novamente os gaúchos, que foram a única equipe que marcou mais de dois gols no Tigre na Segundona – 3 a 0, na 8ª rodada.

Os comandados de Hemerson Maria voltaram ao trabalho de campo, nesta quinta-feira (28). Porém, os titulares fizeram um trabalho separado com o treinador, que posicionou os jogadores dentro de campo. Já o restante do elenco fez um treino técnico.

Na atividade, o time teve algumas baixas. O lateral esquerdo Gastón Filgueira e o volante PH foram poupados da atividade e substituídos por Claudinei e Mateus Muller.

Outro que não participou do treino foi o atacante Mateus Anderson, com uma lesão no pé direito e deve ser reavaliado nesta sexta-feira (29). Caso o jogador não tenha condições, Léo Rodrigues deve entrar no time.

A boa notícia ficou por conta do atacante Moisés, que voltou a treinar com o restante do time. O jogador havia sofrido uma lesão no cotovelo, na partida contra o Luverdense, e tinha ficado fora dos últimos dois jogos do time. O atacante não será titular, mas já pode ser relacionado para o duelo contra o Brasil de Pelotas.

