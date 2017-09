Trio é preso com 80 kg de maconha em Aparecida de Goiânia

Três homens, de 30, 23 e 22 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (29), com aproximadamente 80 kg de maconha, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela Avenida União, no Garavelo Park, um VW Voyage, onde estavam os três suspeitos, foi abordado e dentro do carro, a polícia encontrou duas armas e meio tablete de maconha.

Segundo a corporação, o homem mais velho confessou ser o dono dos pertences e em seu celular, a PM encontrou conversas sobre entregas e negociações de grande quantidade de drogas. Ele disse que a maconha estava na casa do jovem de 23 anos. Lá foram apreendidos os 80 kg de maconha.

O suspeito mais velho ainda indicou a casa de outro rapaz, que está cumprindo pena em regime aberto, mas no local não tinha ninguém, porém, a casa estava aberta e lá foram apreendidos mais 25 kg de pasta base de cocaína.

O material apreendido e os suspeitos foram levados para o 4º DP, onde foram autuados por trafico e associação ao tráfico, e porte de arma de fogo de uso restrito.